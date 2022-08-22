防制柬埔寨詐騙臨檢旅店 通緝犯責怪店家通風報信

北市林姓女子投宿旅館遇到警方臨檢，自己通緝身分遭警查獲，當場被逮捕，她竟責怪旅館櫃檯通風報信，警方為了避免糾紛，特意說明為了防制柬埔寨詐欺，將人囚禁在旅館，近來加強實施臨檢，避免國人受害，才會查獲林女投宿在旅館內，與業者無關。

49歲林姓女子，因竊盜案遭到士林地檢、台北地檢、台北地院通緝在案，16日寄宿在康定路旅館內，員警臨檢時發現她通緝身分，隨即被帶回派出所，但她站在櫃檯前，卻責問旅館人員，自己通緝身分警察怎麼會知道，認為是櫃檯人員「打小報告」。

但員警解釋「店家也不知道你通緝」還拿出臨檢紀錄告訴林女，近期為防制國人遭人口販子詐騙到柬埔寨，針對轄區旅館清查，是否有車手寄宿或是正在等待要出國去柬埔寨，加強場所臨檢，避免國人受害，並非只有一間旅館被臨檢。

警方呼籲，柬埔寨詐騙頻傳，國人應慎防求職詐騙，勿因嚮往高薪遭人欺騙，落入人口販子的陷阱之中。