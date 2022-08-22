國安基金7月中宣布第八次進場救市，金管會亦宣布擴大信用交易擔保單抵繳範圍，庶民台股信心明顯回升。國泰金控22日公布8月國民經濟信心調查，認為未來半年台股會比現在下跌者，已從7月的52.9％降到41.3％，看升者則從22.4％拉高到27.7％，因此台股樂觀指數從7月-30.5直接拉回-13.5，代表庶民台股信心回升逾半。

在股市投資意願上，8月有意將現金或定存部位轉入股票投資者，亦從7月的19.3％回升到20％以上，達21.4％，雖然8月仍是呈現投資「負意願」，即投資意願下降者仍是高於想進場者，8月股票風險偏好指數是-5.5，但已比7月的-14.5，明顯上升超過一半。

另外，就是經濟波動、美國聯準會持續升息，各界亦在觀察台灣央行9月是否會再跟進升息，所以8月認為現在是買房時機者續降到13.9％，買房意願指數降為-58，是2017年7月以來的新低點；但認為現在是賣房時機者8月則上升到34.6％，賣房指數由7月-17.4上升到-12.6，是連續四個月下滑後首次反彈。

8月民眾對經濟景氣信心亦有回升，國泰金分析因國內疫情有明顯趨緩跡象，對未來半年預期的景氣展望指數由7月-36.2，8月提升至-24.1，主要是看壞未來半年景氣者由7月的57.3％降到49.3％，現況指數亦從7月的-60.7，8月走揚到-43.8 ；民眾對未來半年薪資上漲預期指數從7月的-4.9，8月上升至-2.4，大額消費意願指數從7月-6.9上揚至-1.4，各類信心都比7月回升。