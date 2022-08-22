女星謝忻日前認愛大6歲的上班族男友，不過她和王少偉感情甚篤，兩人有頻繁互動和對話，謝忻就因為王少偉主持的節目《綜藝三國智》停播，在臉書感嘆：「我到現在還不敢問王老先生」，卻引來網友留言：「我是覺得妳是在玩王先生」，要她不喜歡、不愛的話就說出口，「不要讓人家傻傻在那邊等，妳也是會老的懂嗎」，對此，謝忻也不客氣反擊了。

王少偉主持的節目《綜藝三國智》停播，謝忻今（22日）凌晨就在臉書寫下：「說真的，我到現在還不敢問王老先生。就算我知道他會裝得一派輕鬆，或者其實只是故作鎮靜。」謝忻感嘆，當年她「犯錯出事」，形同被各大節目封殺的窘境之下，《三國智》是第一個發她的外景節目，「這份恩情我一輩子也不會忘」，謝忻以過來人的身分說，外景非常非常辛苦，雖然她的外景主持嘎然而止，但謝忻仍會用敬佩的心情，看待王少偉和節目團隊每個禮拜的日曬雨淋。

未料，謝忻發文卻引來網友留言酸：「我是覺得妳是在玩王先生，妳現在不要一直一（以）為說妳還年輕又漂亮，男人的耐性也是有限的，不喜歡、不愛的話直接說出口，不要讓人家傻傻在那邊等，妳也是會老的懂嗎」，對此，謝忻也不客氣反擊：「哈囉，我從來都沒有說過我喜歡年輕又漂亮的男人。而且我已經不年輕了（雖然我的心態很年輕）把事情搞清楚再來噹人也不急喔！（可能你睡不著吧）」。

有粉絲則力挺謝忻：「雖然是沒有實質幫助的挺，但是在心裡面真的很為你打抱不平，請繼續努力出現在螢光幕前」，還釣出謝忻回應：「不用抱不平啦！！我現在很好很開心」，有人就要謝忻鼓勵王少偉：「忻姑娘要好好撫慰一下王老先生那受傷的心」，謝忻則說：「我不敢打電話給他」。