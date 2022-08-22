百萬YouTuber愛莉莎莎頻道以韓國文化起家，拍攝主題涉足流行時尚、好物分享、日常生活等，隨全球疫情趨緩，她從南韓一路玩到泰國，想不到才踏進泰國不久，相機跟錢包就都被偷，只好進警局做筆錄。事情才發生沒幾天，她又在泰國偶遇暴雨，不過看起來並沒有影響她游玩的心情，她心態良好地使用特殊雨傘遮雨，一下吸引了不少人前來搭訕，笑翻全網。

愛莉莎莎近日放出一段影片，影片中正在下大雨，而她卻身穿碎花長裙和涼鞋，使用「頭戴式雨傘」在雨中跳舞旋轉，開玩笑説「下個暴雨直接帶起曼谷新時尚」。愛莉莎莎還透露，因爲這特別的雨傘，「我那天被搭訕到爆，大家都想跟我拍照！」看起來之前進警局的事和暴雨都沒能影響她遊玩的心情。

影片也引發了不少網友的討論，有人笑説「對面餐廳的人們不知道在想什麼」，有人覺得「頭戴式雨傘」並沒有什麽用，除了頭什麽都沒遮住，不過也有人讚美雨傘「傘帽好鬧！但是好可愛」、「我覺得可以欸」，還有人打趣愛莉莎莎「妳到底喝了多少我就問」。