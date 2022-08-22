民進黨前立委鄭寶清是否會參選桃園市長，各方關注，不少人更認為他可能是影響選情的最大變數。對此，資深媒體人黃揚明以上屆脫黨參選市長的楊麗環得票預測，只要鄭拿到5%的得票，鄭運鵬將直接「三振出局」，民進黨在桃園的勝率將會極低！

美麗島電子報董事長吳子嘉日前預測鄭寶清「90%會參選」，黃揚明昨（21日）在中天政論節目《大新聞大爆掛》表示，據他所聽到的消息，現已增加到95%。黃揚明指出，現在桃園傳出訊息，部分地方社團或領袖比較支持鄭寶清，因為鄭若參選就會變成唯一出身在地的參選人。黃也提到，鄭寶清曾在2005年參選過桃園縣長，儘管當時被對手朱立倫輾壓，但也拿了近4成（38.82%）的選票。

黃揚明以前立委楊麗環2018年脫（國民）黨參選桃園市長，當時她拿了51518票、得票率4.99%的數據來分析預測，表示若鄭寶清參選，只要拿到5%的選票，鄭運鵬將直接三振出局，因此他直言鄭寶清參選與否將成為桃園市接下來選戰的關鍵因素。

若鄭寶清最終登記，黃揚明直言，除非張善政爆出會被打得體無完膚、可能超過「論文門」的「核彈級」醜聞弊案，否則民進黨在桃園的勝算可說是極低。