擁有E級上圍的香港女星白雲有香港波神封號，2016年她嫁給曾參選香港先生的江俊霖，兩人尚未有愛的結晶，今年4月就傳出離婚，之後白雲替夫家緩頰，強調公婆對她很好，未承認離婚。最近白雲繼續秀性感，曬出背後開兩個洞的性感辣照，無袖設計的洋裝更是讓她側邊豐滿曲線大方見光。

本名白雲鳯的白雲今年34歲，過去演出過《不懂撒嬌的女人》，2020年和TVB約滿不續約，她曾為了拍攝Youtube來台觀光宣傳潛水，她雖然結婚6年，卻很少曬出跟老公合照，反倒多次在IG宣揚穿著打扮適合自己的重要，重申自己喜歡走性感穿搭風並不是下流，她曾逼自己試穿寬鬆的衣服，但結果就是：「不適合自己的衣服，讓自己一秒身型壯碩，土味即視」。

白雲曬出辣照。（圖／翻攝自snowybai IG）

今年2月情人節白雲沒放閃，意有所指說：「分手的就更沒關係了，再找個人轟轟烈烈愛一次就好」，之後港媒報導指出因夫家長期不滿白雲愛裸露，導致夫妻倆感情變淡，已經秘密離婚，但白雲近期談到婚變，稱公婆「沒覺得性感不好，之前我喜歡潛水，他們還叫我去考張潛水教練證」，似乎暗示沒被公婆刁難。

近日，白雲分享自己穿天藍色緊身洋裝的美照，留言預告下周想出門走走雲遊，「夢想太遙遠，我便早點出發；路上太孤獨，我便把愛裝進行囊」，網友興奮回應說：「妳穿得真好看！」、「這套好看」、「白雲小姐想勾死人嗎，若隱若現係最吸引」、「要飛去哪裡？」。