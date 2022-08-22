國泰金(2882)公布8月國民經濟信心調查結果，在國內疫情有明顯趨緩跡象，民眾對於景氣展望、消費意願及股市看法，都呈現上升看法，但買房意願則是小幅下滑至2017年7月以來低點。

國發會最新公布的6月景氣對策信號維持綠燈，領先與同時指標續跌；本月調查顯示，國內疫情有明顯趨緩跡象，景氣展望指數由上月-36.2提升至-24.1，現況指數亦由上月-60.7走揚至-43.8；民眾薪資上漲預期指數由上月-4.9反彈至-2.4，大額消費意願指數由上月-6.9上揚至-1.4。房屋交易調查方面，賣房意願指數由上月-17.4走升至-12.6，為連續4個月下降後首度反彈，買房意願指數則微幅下滑至-58，為2017年7月以來低點。

主計總處估計2022年經濟成長3.91％，通貨膨脹率2.67％，8月調查結果顯示，民眾對於2022年台灣經濟成長率的平均預期值為2.76％，略高於7月調查值2.68％，73％民眾認為2022年經濟成長率會達到2％以上；民眾對於2022年平均通膨預期值為3.02％，較7月調查值3.03％微幅下降，92％民眾認為2022年通貨膨脹率會高於2％，其中58％民眾則預期通貨膨脹率會高於3％。

台股這波反彈超過千點，市場對主要央行貨幣緊縮幅度的預期降溫，台股隨國際股市而反彈。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數由上月-30.5上揚至-13.6，風險偏好指數亦走高，由上月-14.3至-5.5。