台股加權指數22日開低在15,408.78點，權王台積電（2330）開低在511元，大型權值電子股及金融股皆往下，中小型股資金持續點火，太陽能、鋰電池及生技股逆勢撐盤，櫃買指數率先翻紅，台股加權指數早盤雖大跌逾百點，但跌幅有收歛態勢。

受到投資人意識到聯準會升息決心堅定、帶動公債殖利率跳高影響，美國四大指指數19日全面收低，由科技成長股領軍下殺。

道瓊工業平均指數8月19日終場下跌0.86％（292.30點）、收33,706.74點；周K線下跌0.16％。

那斯達克指數下跌2.01％（260.13點）、收12,705.21點；周K線下跌2.62％，結束連續4周漲勢。

費城半導體指數下跌2.78％（84.50點）、收2,953.34點；週K線下跌3.73％。

元富投顧指出，距離9月22日美國聯準會（Fed）開會決定升息，仍有一個月時間，期間會再公布8月份CPI指數，將左右Fed9月升息的幅度和美國股市的反應，短線美股漲多可能陷入整理，台股指數也有可能跟著美股搖擺。

元富投顧預期，下檔15,000點是支撐，上檔15,500點尚待克服，指數大漲大跌不易，區間狹幅整理，則盤面將由中小型股輪漲，相較大盤有更大反彈空間，利用震盪汰弱換強。