余天女兒余苑綺罹患直腸癌8年，歷經3次復發，最終仍敵不過病魔，於21日病逝，享年39歲，醫師黃軒引用醫學權威期刊《刺胳針》的研究，指出吸菸、酗酒、肥胖是罹癌的三大風險因子，因此只要避免這三種不良生活習慣，很多癌症都能預防。

胸腔暨重症專科醫師黃軒今表示，依據最新醫學病例統計報告，很多癌症都可以預防，統計指出，全世界不論男女，病患罹癌死亡機率都逐年升高，光是2010到2019年的10年間，全球癌症死亡率已上升20.4%。醫學權威期刊《刺胳針(The Lancet)》的一篇研究分析2010年至2019年，204個國家的23種癌症和34種風險因子，發現近10年，全球近半數癌症病歿案例，都源於「可避免的風險因子」，其中前三大風險要素分別為抽煙、酗酒和BMI 過高。

黃軒表示，研究人員認為抽煙、酗酒和BMI 過高是可避避免的，也就是說，長期的不良習慣，包括吃大餐，肥胖、不運動，再加上喝酒抽菸，這些都是把身體推入癌症的重要因素。

黃軒說，癌症是目前全球第二大死因，也是台灣10大死因之首且長達40年之久，所以要避免得癌症，不是做一大堆健康檢查、買一堆昂貴補品，而是維持日常好習慣，像是不抽菸、不酗酒、不要暴飲暴食，多運動、少吃不健康食物，就能預防罹患癌症。