NBA名人堂球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）打算前往俄羅斯的龍潭虎穴走一遭，幫美國政府救出在俄國被判刑的WNBA女將葛萊娜（Brittney Griner）。羅德曼對美媒NBC說：「我獲准赴俄去幫助那個女孩，我準備本周就動身。」葛萊娜因為持毒入境案件被判刑9年，白宮除了換囚暫時拿不出其他辦法。

羅德曼2014年獲得俄總統普丁（Vladimir Putin）邀請做為「籃球大使」去過莫斯科， 他還描述普丁「其實是個很酷的人」。現在羅德曼又吹噓他很了解普丁，想要再去俄羅斯碰碰運氣。美國政府已經提升俄羅斯的旅遊警示，不過自己願意去的他們也不會攔。

美國一位韓裔傳教士裴埈皓（Kenneth Bae）曾因「共謀顛覆北韓政權」而被判刑15年。碰巧北韓領導人金正恩是羅德曼的球迷，兩人2013年3月首度在平壤見面，之後羅德曼多次造訪北韓，包括在2014年公開為金正恩唱生日快樂歌，還向金正恩鞠躬，遭到人權團體砲轟。

羅德曼起初拒絕為裴埈皓講情，還暗示裴是咎由自取。後來羅德曼道歉，並寫信給「我最親愛的朋友，大元帥金正恩」求情，沒想到裴埈皓真的獲釋，回國後還感謝羅德曼拔刀相助。現在俄羅斯景況與當年不同，羅德曼敢去走一趟還是很有勇氣的，他最好也要注意自己的行李有沒有違禁品。

※中時新聞網提醒您：遠離毒品，保護家人。