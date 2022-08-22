台海局勢牽動全球經濟發展，諾貝爾經濟學獎得主、史丹佛大學商學院教授及名譽院長Michael Spence就警告，美國經濟最大的風險是地緣政治的衝突擴大，如果台灣出問題，將是一場災難。

Fortune報導，Michael Spence針對全球經濟概況發表看法，他認為美國通膨可能已經觸頂，但短期內不會回到大眾可接受的水準，不過只要經過一段時間的系統性的調整，各種商品飆升的速度就會減弱。

儘管如此，經濟衰退與消費放緩的可能性仍存在，聯準會的動作也相當關鍵，Michael Spence說：「聯準會有責任降低通貨膨脹，他們可能會繼續升息，但幅度可能會有所不同，因為他們也有避免經濟衰退的責任，具有雙重使命。」

至於美國經濟的最大風險為何？Michael Spence認為是全球地緣政治衝突擴大，尤其是台海議題，「如果台灣出問題，那將是一場災難，此外，與氣候相關的危機仍需要相當注意，因為那些問題有可能直接讓政府失去功能。」

Michael Spence也提到，很多的國家不想選邊站，且無論是大陸與俄羅斯，都已明確表示不接受制裁，這代表有很多人不願意玩現在正在的玩的遊戲，當原先的經濟基礎已經受到侵蝕，又沒有新的經濟架構出現，這種變化最需要擔憂，尤其在新興國家與開發中國家身上。