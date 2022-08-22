美國強勢升息導致債券價格下跌、又碰上股市修正，再加上台灣利率連兩升，累積升幅達1.5碼，讓壽險在房地產的最低收益率門檻一下子拉高至2.47%。由於壽險不動產最低收益率門檻拉高，也連帶讓壽險往大台北以外的區域尋找契機。根據高力國際統計，自2020年12月起，至今還不到兩年時間，壽險業者便合計出手逾420億元在大台北以外區域買進商用不動產，對比該段期間壽險業者在大台北出手金額逾180億元，還要高出1.3倍之多。

進一步觀察壽險在外縣市布局情況，主要鎖定具高收益率的商用不動產及工業地產，像是廠辦、倉儲物流等等，若以實際購入案例來看，新竹、台中以商用不動產為大宗，桃園、台南則以工業地產為主。高力國際副董事總經理黃正忠直言，即便今年大環境變數多，不過，商用不動產投資穩健度仍較股票或是其它投資型商品要來得高，而且具有保值抗通膨的優勢。

黃正忠分析，新竹、台中等兩大都會區因產業發展成熟，對於辦公室、零售、飯店等商用不動產形成龐大支撐力道，其中新竹在近兩年便吸引新光人壽、中國人壽、全球人壽以及富邦人壽等至少四家出手，合計出手約164.13億元。甚至出現兩筆單宗金額突破50億元的指標交易案，包括新光人壽以56.4億元買進新竹萊恩廣場、全球人壽以58億元買進新竹國賓飯店(含行政大樓)。

至於，台中市則以中國人壽出手120.5億元買進台中豐邑市政核心辦公大樓最受到矚目，也是大台北以外，罕見出現單宗總額突破100億元的大型交易案。

而桃園是北台灣產業重鎮，加上桃園國際機場貨運吞吐，製造業擴廠、倉儲物流需求旺盛，吸引國泰人壽重資布局，甚至擁有壽險業「桃園王」的稱號。尤其在前兩年，國壽出手合計近120億元取得廣豐新天地購物中心、高鐵桃園站前廣場地上權，以及楊梅、大溪與蘆竹等多筆工業土地。