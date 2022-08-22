新北市2016年推動惜食交流計畫，至今已將880噸食材重新運用分配到各社區供餐據點，超過127萬人次受益。（蔡雯如攝）

為了推動永續食物、惜食觀念，新北市2016年推動惜食交流計畫，至今已將880噸食材重新運用分配到各社區供餐據點，超過127萬人次受益。新北市社會局今舉行成果分享會，新北市長侯友宜表示，他上任後積極推動SDGS概念，希望終結貧窮、消除飢餓，希望新北市可以繼續走下去，成為全國典範。

社會局指出，新北市是全台首例公部門推動惜食的城市，推動6年來獲得世界大都會協會首屆領航計畫，2018、2019年也分別前往南美洲國際交流、在轄內辦理國際論壇，分享寶貴經驗和策略，惜食分享網目前已影響超過1300單位參與。

侯友宜今頒發感謝狀給參與惜食的民間單位，透過巡禮食物生產鏈，讓大眾了解惜食在生產各個環節的正面影響。他表示，糧食議題是國際正在面對的問題，市府近年來積極推動SDGS，希望每項政策兼具公益、教育、環保等概念，並跨局處整合，感謝民間單位不忘企業責任，除了捐贈食物外，市府也有3輛惜食分享車，目前里程已可繞台145圈，希望持續擴充，打造安居樂業的好環境。

社會局長張錦麗表示，市府除了舉辦成果分享會，也同步辦理研討會，邀請不同領域的專家學者到場交流，讓與會者從不同面向、觀點，套論糧食浪費的問題，新北惜時分享網不只希望解決剩食問題，也希望回溯源頭管理，透過公私跨域合作，解決糧食浪費。