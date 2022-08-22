儘管「一眉哥」安東尼戴維斯始終屬於湖人的非賣品，不過隨著湖人目前狀態仍不穩定，仍有可能隨時成為湖人想要重新洗牌的籌碼之一，根據《Heavy》記者鄧維尼引用匿名球隊高層說法，假如一眉哥要走，直接去跟公牛換來拉文是最合理的交易。

「如果湖人真的要這樣做，最有可能成真的方式，當然是把安東尼戴維斯交易到他自己想去的地方，」這名匿名高層表示，「他最想去的地方是芝加哥，因為他是芝加哥人，儘管現在有些人說不想幫家鄉球隊打球，但我認為一眉哥會樂意接受。」

「這並不代表著這一切有可能發生，因為湖人還沒做出交易安東尼戴維斯的嘗試，但如果戴維斯單換拉文的交易發生，你會獲得他們都想去的交易方案，」這名匿名高層表示，「這可能要到明年1月以後才會發生，起碼目前看來這是最合理選擇。」

因為不只安東尼戴維斯可以回到家鄉打球，對於拉文來說，也算是得償所願，畢竟他從小到打的偶像就是湖人過世球星「小飛俠」布萊恩，能夠加盟湖人且打跟布萊恩同樣位置，拉文當然很樂意接受，問題是這個交易想要完成，恐怕實際上不太容易。