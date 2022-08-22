余天、李亞萍的二女兒余苑綺（余泳澐）8年前發現自己罹患癌症後便積極接受治療，雖曾一度抗癌成功，近期卻頻繁復發，造成她即使前後經歷了70次化療，仍在昨（21）日宣布病逝，享年39歲，令所有人悲慟不已。最令人不捨的是，一向配合工作流程的余苑綺，竟罕見的在幾個月前突然找經紀人「結算工作金額」，原因曝光竟全為了2名幼小的孩子。

根據《ETtoday》的報導，余苑綺抗癌的辛苦過程家人及好友們都看在眼裡，也感到十分痛心，與余苑綺工作配合10多年、感情如同家人的經紀人也在日前接受訪問時紅著眼眶透露，他與余苑綺最後一次見面已是去年一起工作的時候，之後他們就不再見面只透過訊息，因為余苑綺不想讓其他人看到他不好的樣子，因此不希望經紀人去探望，而最近與余苑綺傳訊息「都只有已讀」。

直到幾個月前余苑綺突然要求經紀人「預先結算業配金額」，他才知道余苑綺似乎已知道自己的身體已撐不了太久，因此想要提前籌劃小孩之後上幼稚園等等的學費。經紀人接著心疼表示，余苑綺在親友面前，總是表現出堅強的模樣，因為她不想要讓大家看到她狀況不好的模樣而擔心，也曾向經紀人吐露「想過得跟大姊（余筱萍）一樣，開開心心的，想做什麼就做什麼」。如今余苑綺離世，親友們只希望她在另一個世界不必再那麼難過、那麼痛苦，可以開心做自己。