人行出手「降息」宣佈8月LPR下調。據中國人民銀行（大陸央行）授權全國銀行間同業拆借中心8月22日公佈最新貸款市場報價利率（LPR）調整為，1年期LPR為3.65％；下調5個基點，5年期以上LPR為4.3％、下調15個基點。

對於此次作為房貸利率定價基準的5年期以上LPR的下調力道更大，大陸專業機構認為，在中長期貸款需求更需提振的局面下，壓降長端LPR利率將有效降低居民和企業的融資成本，改善其加槓桿的意願。

根據澎湃新聞報導，這是今年LPR第三次下調。累計來看，今年以來，1年期LPR和5年期LPR累計分別下降15個基點和35個基點。在本次LPR調整之前，回顧今年1月將1年期LPR下降10個基點、5年期以上LPR下降5個基點；5月時將5年期以上LPR下調15個基點。

而此次LPR下調已在市場預期之中。日前人行在8月的中期借貸便利（MLF）操作中，將作為政策工具利率的MLF利率下調10個基點，被分析LPR也將隨之下調。

而貸款市場報價利率（LPR）是由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。