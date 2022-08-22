亞系外資針對矽力-KY*(6415)出具最新研究報告，預計在消費性電子疲軟加上大陸競爭者在產能鬆動下更加積極，都將成為矽力-KY*(6415)挑戰，故將矽力-KY*目標價由600元調降到480元、評等由持有調降到減碼。

亞系外資表示，矽力-KY*其消費性電子產品比重較高，故受到這波景氣修正影響，也使得其股價表現停滯，有鑑於整體市場競爭可能會比過去的周期更為激烈，將矽力-KY*目標價由600元調降到480元、評等由持有調降到減碼。

亞系外資表示，隨著下半年以及明年晶圓產能鬆動，恐使矽力-KY*的毛利率面臨壓力，目前因為8吋代工產能和新產能的鬆動，PMIC(電源管理IC)緊張度緩解，尤其二線代工廠較為顯著，如力積電(6770)、世界(5347)等，整體利用率在第三季將下降至80~85%，因此，預計將看到更多8吋晶圓廠產能從驅動IC重新分配到PMIC，這將導致PMIC供應過剩。不僅如此，德儀預計將擁有多個新的12英寸晶圓廠，其PMIC下半年將會有量產增加，更在未來1~2年持續增加。

亞系外資表示，矽力-KY*在伺服器和汽車領域的營收預計今年占比營收3%，這恐不足以抵消其消費者、通信和PC放緩的衝擊，消費相關營收仍占矽力-KY*營收比重約52%，另外，市場一直相信矽力-KY*能在大陸市場獲得市占率以維繫其毛利率，然而，目前大陸的潛在競爭者持續加入，加上由於可以獲得更多的8吋產能，將對市占率更加積極，故將矽力-KY*今明兩年每股收益下調7%、19%，分別為18.25元、19.19元，毛利率也將回落到52%以及49%。