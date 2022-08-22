美國職籃NBA傳奇「小蟲」羅德曼說，他「獲准」前往俄羅斯，尋求讓美國女子職籃WNBA球星格林納獲釋。格林納因為被控持有毒品及走私罪名，被俄國法院判處9年徒刑。

曾入選籃球名人堂的羅德曼（Dennis Rodman）週末在華府參加球鞋展時告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC News），他期待在本週某一天前往莫斯科。

他告訴NBC News：「我獲准前往俄羅斯，協助營救那名女孩。我打算本週出發。」他又說，他「太了解」俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）了。

然而，美國總統拜登政府的高階官員說，羅德曼去了可能會幫倒忙。

這名官員說：「政府已向俄羅斯提出重大提議，這是公開的消息，除了透過既定管道進一步協商外，其他方法都可能讓事情變得複雜，阻撓營救行動。」

美國已向俄羅斯提議換俘，以遭監禁的俄羅斯軍火販子布特（Viktor Bout）換回格林納（Brittney Griner）與另一名美國人保羅．惠蘭（Paul Whelan）。

格林納2月在莫斯科的機場被捕，因為被查獲行李中有內含大麻油的電子菸彈，她承認涉及持毒罪名，但稱自己攜帶大麻油入境俄羅斯是無心之過，為此她於8月4日遭到判刑。格林納的辯護團隊已提出上訴。

如果羅德曼前往俄羅斯，這將不是他首次跟與美國關係緊張的國際領袖進行非正式外交。

羅德曼過去10年與北韓領導人金正恩培養出情誼，曾多次訪問北韓。他2014年造訪莫斯科後稱蒲亭是「很酷」的人。2018年時任美國總統川普與金正恩在新加坡會面時，羅德曼也到場邊湊熱鬧。韓裔美國傳教士裴俊虎（Kenneth Bae）自北韓獲釋時，羅德曼自稱在協助營救他上有功。

羅德曼入境俄羅斯不需要獲得美國的特別許可，只要有俄羅斯的簽證就能入境。但美國國務院已發布旅行警示，強烈建議美國公民不要前往俄羅斯。

國務院的旅行警示援引諸多原因警告「請勿前往俄羅斯」，包括俄羅斯「無端且無理入侵烏克蘭」、「俄羅斯政府安全官員可能騷擾美國公民」，以及可能遭「不當羈押」。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110822