新北市長選舉攻防白熱化！民進黨新北市長參選人林佳龍今（22）日上午出席選舉行程時，對新北市長侯友宜說「政治真的很無聊，政治不是對立跟衝突，應該團結合作為國家付出，不是你說對我就說錯。」的說法憤憤不平說，侯市長其實非常政治化。卻一直在汙名化政治，收割民主果實，請你走下神壇，跟我一起在凡間接受人民的選擇。

林佳龍表示，其實侯市長是非常政治化的人，他一直在醜化政治，說他不懂政治，好像被政治所害，其實他藍綠通吃，他是不沾鍋，他到現在為止還沒被檢驗過，民主政治本來就是政黨競爭，透過選舉大家來檢驗政治人物，應該是抱著比較正面的態度，來促成更多的討論，讓民眾可以選擇，所以說把政治都講成「每一天都好好做事」，那是在貶抑政治。

林佳龍強調，政治是我們這一代參與推動民主化，我們好不容易讓台灣的政治，可以變成一個公共政策讓大家來討論，而不會像上一代常講「小孩子有耳沒嘴」，侯市長的這種心態是傷害民主的，我是發自內心認為，他那種「只要做事」，都不用討論我們國家面對到的重要問題嗎？

林佳龍舉例，今天中共對台灣文攻武嚇，國民黨派了代表團去中國。我們當然會很擔心，國共是否會有什麼私下密商，傷了台灣人的利益，侯市長還是講有請他們再做商榷，那他的立場是什麼？是贊成還是不贊成？這個根本問題很嚴重。

林佳龍向侯友宜喊話，侯市長，你一再逃避所有台灣重大的政治問題，台灣沒有政治，我們今天就沒有民主！不要再去醜化、汙名化政治，像是政治的受害者。你是因為政治化而獲利，我們只是要讓你從神壇上走下來，跟我們一起平起平坐，讓人民來做個選擇而已，不要再用受害者的語氣或心態講話，你是威權統治以來，到台灣民主化之後，收割民主果實，可是卻在醜化民主政治，請你下神壇，跟我一起在凡間，面對台灣人民的選擇。