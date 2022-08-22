39歲余天女兒余苑綺抗癌8年，歷經70多次化療癌細胞仍不斷擴散，昨(21日)病逝於榮總，她生前最放不下和小4歲老公Gary（陳鑒）所生的兩個小孩，余苑綺病危期間更表示希望最後一刻只要有丈夫在身邊陪伴就好，可見夫妻情深，今Gary稍早在臉書抒發喪妻之痛，承諾：「妳交代的我會去完成」。

余苑綺從小做事低調、乖巧、善解人意，最意外的是2017年打羽球時和在建商公司上班的Gary認識並擦出愛火，交往兩個多月就有了孩子，之後余苑綺受訪坦言早將Gary視為真命天子，兩人是以結婚為前提交往，原本她被醫生診斷子宮成「心型」，懷孕機率不高，只有百萬分之一，沒想接連懷上兩胎，讓余苑綺感恩是上蒼的禮物。

Gary曬出握著余苑綺手的照片。（圖／翻攝自臉書）

2017年余苑綺生下大女兒，2019年兩人在圓山大飯店補辦婚宴，席開110桌，留下美好回憶，之後又迎來二兒子。余苑綺透露最愛老公的一點是Gary總會包容她，懷孕時期不管想吃什麼，Gary都會不辭辛勞出門採買，生下小孩後，有時余苑綺心情不好發脾氣，Gary也全盤接受，可見兩人夫妻情深。

Gary發文。（圖／翻攝自臉書）

昨余筱萍、余祥銓都發文哀悼余苑綺後，Gary也在私人臉書分享在病榻前牽著愛妻的照片，一字一句表示：「老婆！！謝謝妳這幾年的陪伴，妳所交代的事情我會去完成，我也會好好照顧小孩，希望妳能沒有牽掛的離開（再也沒有病痛折磨著妳），最後我只想跟妳說我真的好愛好愛好愛妳～」，並附上一張兩人先前出門親吻的閃照，心痛之情溢於言表。