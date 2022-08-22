日本一向是國人最愛的旅遊國家，今年以來日圓直直落，國泰金(2882)8月針對民眾對於未來6個月增持日幣的意願與目的調查，會持續買進日幣的民眾接近4成，超過5成民眾仍以觀光為主。

國泰金調查民眾對過去6個月是否買日幣，以及未來6個月是否想增持的意願，本次調查結果顯示：61.8％的民眾過去6個月未買日幣，其中39.4％民眾未來6個月不會增持，22.4％則想持有日幣；28.7％民眾過去6個月有買日幣，其中15.2％民眾預計會增持，13.5％則不想增加。整體而言，有37.6％民眾未來6個月有意願購買日幣。

針對民眾想持有日幣的原因，本次調查結果顯示：高達54.8％的民眾持有日幣目的為日本旅遊用，12.8％民眾期待賺取匯差，2.3％民眾則有意願投資日幣計價金融資產，僅0.7％民眾欲投資日本房地產，另外有29.4％民眾表示不確定或不知道。