林口交流道成新北市長選舉焦點議題，民進黨新北市長參選人林佳龍昨指預算增加是自己「好事做到底」，也說新北市長侯友宜不會有創意解決問題；侯友宜今天表示，交通工程是由很多專家一起努力的，尤其林口交流道不是只有今天的事情，期待林口交流道趕快動工，才是最重要的目標。
被問到林佳龍是否攬功？侯友宜說，塞車一直是林口人的夢魘，林口民眾已經等很久了，希望大家目標一致，趕快解決，大家一起努力，也盼交通部與工程單位加油。
林口交流道成新北市長選舉焦點議題，民進黨新北市長參選人林佳龍昨指預算增加是自己「好事做到底」，也說新北市長侯友宜不會有創意解決問題；侯友宜今天表示，交通工程是由很多專家一起努力的，尤其林口交流道不是只有今天的事情，期待林口交流道趕快動工，才是最重要的目標。
被問到林佳龍是否攬功？侯友宜說，塞車一直是林口人的夢魘，林口民眾已經等很久了，希望大家目標一致，趕快解決，大家一起努力，也盼交通部與工程單位加油。
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