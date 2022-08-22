40歲的大馬歌手艾成17日在蘆洲捷運站共構宅意外墜樓亡，攜手走過逾10年年頭的老婆王瞳，悲痛到無法言語，更傳出工作全面停擺之外食不下嚥，令外界相當憂心。王瞳沉澱了五天後，於今(22)早在私人臉書轉發艾成的表演，僅發文一個字，令親友相當心疼。

王瞳這幾天都在忙著艾成的後事以及消化情緒，正當外界擔心她的身心狀況的同時，她今早用臉書的私人帳號，轉發了艾成10年前演唱詩歌的影片，此則貼文艾成寫道，「睡前詩歌金曲：耶穌愛你」，而王瞳轉發後，僅簡短發文「好」一個字，彷彿在與艾成對話一般，答應另一半堅守著信仰，將未來的路好好走下去，令親友相當不捨。

夫妻倆當初因主持《新兵進行曲》結識，會唱歌的艾成，以一首自彈自唱張學友的〈我真的受傷了〉擄獲王瞳的芳心，之後兩人私下約喝咖啡，慢慢發展成男女朋友，被男友歌藝折服的王瞳，曾說艾成唱歌時會發光，很喜歡對方唱歌給她聽，兩人還一起組過樂團表演。

其實在艾成心情低潮時，曾靠著教會夥伴陪伴超過1個月，才重新找回自我，王瞳也在緋聞纏身時，靠著宗教信仰支持度過難關。這次意外發生後，許多親友和教會夥伴們為她加油打氣，她的轉發雖然只留下一個字，至少讓親友放心，盼她在宗教信仰陪伴下能走出傷痛。