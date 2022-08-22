現年32歲的英國女星艾瑪華森（Emma Watson），憑主演電影《哈利波特》系列的「妙麗」一角紅遍全球，在去年與交往近2年的美國男友分手後，艾瑪近期被拍與另一男子「十指緊扣」同遊威尼斯，疑似有新戀情，該男子身分遭起底，男方是29歲的英國富豪之子布蘭登格林（Brandon Green），艾瑪被指有望成為23億美元（新台幣700億元）豪門媳婦。

綜合外媒報導，艾瑪日前被拍到與29歲的布蘭登十指緊扣漫步在義大利威尼斯街頭，兩人面露燦爛微笑，難掩愉悅心情，據悉，布蘭登父親菲利普格林爵士是英國最大自有品牌服裝連鎖零售商新百通集團（Arcadia Group）的創辦人，身家更是高達23億美元（約692億元新台幣），而布蘭登也在該集團工作。

戀情頗受關注的艾瑪曾有超過10段的戀情，她在去年5月被傳出美國企業李奧賓頓（Leo Robinton）的訂婚消息，豈料2人還是於去年夏天分手，9月份就被拍到與布蘭登交往甚密，但二人一直否認交往，艾瑪朋友透露，布蘭登非常喜歡她，層對她展開猛烈追求，從如今狀況來看2人確定戀愛關係。