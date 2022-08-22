疫苗採購合約列為國家機密封存30年引發熱議，民進黨台北市長參選人陳時中受訪強調，從來沒有不可告人之處，所有資料在立法院提供調閱，各黨立委都看過，立委蔣萬安更是調閱小組的召集人，絕無黑箱。對此，蔣萬安表示，民進黨就是最大的詐騙集團，香菸走私說是「超買」，論文抄襲說是「參考」，現在疫苗合約封存30年說是「保存」。

蔣萬安說，在立法院期間自己擔任疫苗調閱小組的召集人，當時透過祕密會議要求衛福部提供資料合約，但是所有相關部分全部被遮蔽，包括疫苗價格、期程和數量等完全規避立法院監督。

蔣萬安提到，特別去看了所講的保密條款，但這條款有另外規定，包含如果是政府機關、法院或監管單位要求，就必須提供，或是符合當地相關法律規定，應該要即刻提供。

蔣萬安痛批，陳時中出來刻意混淆視聽，因為說密等可以調整，內容可以公布，那請他即刻公布，否則大家會覺得當中有什麼不可告人的祕密。