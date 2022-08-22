上周全球股市與債市普遍下跌，英、歐通膨惡化，而美國《降低通膨法案》遠水救不了近火，美元指數再度走強。今早台股掛牌美元ETF期元大美元指數(00682U)，盤中再創波段高，挑戰7月11日21.44高點。

在聯準會公布7月份會議紀錄後，較為鷹派的言論提高了市場對9月升息幅度的預期，市場密切關注本週聯準會官員將在懷俄明州傑克遜霍爾參加堪薩斯城聯儲的年度經濟政策研討會，以更了解官員對政策的進一步想法。與此同時，歐元區通膨續創新高，歐洲央行官員立場也更為鷹派，政策偏好進一步升息以抑制通膨，打擊了市場情緒。

美國參眾兩院通過後，拜登8/16正式簽署《降低通膨法案》，總支出規模4370億美元，預估在10年內削減約3000億美元的財政赤字，法案三大主軸為：能源安全與氣候變遷投資、健保費用與處方藥價改革、對富人與大型企業加稅。法人認為，解決通膨的根本方法是增加供給、降低需求，這是《降低通膨法案》短期無法做到的事，在當前供給偏緊的環境下，透過緊縮貨幣政策來壓抑需求，還是控制通膨更具效率的做法。