2018年首度舉辦的Takao Rock 打狗祭佳評如潮，睽違了4年，配合高雄流行音樂中心一周年，眾所期盼Takao Rock 打狗祭的將在高流重磅回歸。15日高雄副市長史哲預告回歸消息，便湧入大批粉絲留言，高流回應，這次將以更高規模、更突破的方式，於10月 29 至 30 日舉辦Takao Rock 打狗祭。

TAKAO ROCK打狗祭首次舉辦於2018年11月，由高雄流行音樂中心自辦，上次舉辦在高雄港三號船渠，透過優質的環境特色，及沉浸式的音樂饗宴，獲得不少音樂迷喜愛。

高流表示，這次不僅延續2018年廣受喜愛的逗趣元素，舞台規模更全面升級，活動範圍從上屆2018年的三號船渠擴大到高流海音館、海風廣場、音浪堤岸、LIVE WAREHOUSE等四大場域；海音館本屆也將加入5大主題舞台陣容。2022 Takao Rock 打狗祭是台灣首個擁有d＆b沉浸式音響、中型場館規模室內舞台之音樂祭。

2018年大受歡迎的小怪獸主視覺，今年也再突破，2022 Takao Rock 打狗祭主視覺加上了『打狗音樂宇宙』的概念，將高流音浪塔、珊瑚礁岩、音符、吉他等和高流有關的符號打造成吸睛的外星小怪獸，在逗趣可愛之外增添不少科技感，也將盲鳥票命名為「打狗星際雙日盲旅票」，未來也將陸續釋出各項票種，讓前來參加的樂迷彷彿來高雄參加一場音樂宇宙之旅。

至於音樂祭的卡司陣容，高流方面持續賣關子，但也表示此次將設有自由參觀的舞台及市集，讓不同族群都能盡情享受音樂。