明（23日）迎來24節氣中的「處暑」，意味著炎熱的天氣來到尾聲，準備轉換成涼爽秋天。命理師楊登嵙過去曾在命理專欄《旺好運》提醒，愛吃油膩或辛辣食物者、愛穿露臍上衣的女性、喜歡熬夜者等7類人要特別當心，並分析處暑的6大養生與禁忌，提供民眾參考。

楊登嵙表示，處暑代表「熱燥」的開始，其特點為白天熱、早晚涼、降水少，因此容易出現皮膚乾燥、口鼻喉嚨乾燥、乾咳無痰、發熱等症狀。

楊登嵙也依照食、衣、住、行、育、樂等6大類，提供處暑養生與禁忌的建議，尤其愛吃油膩或辛辣食物者；體質偏燥熱者；喜歡熬夜者；有過敏性鼻炎或哮喘者；愛穿露臍上衣的女性等7類人要特別當心。

▍食的養生與禁忌

處暑仍有暑氣，且有「燥」的特點，因此飲食上建議少辛多酸，有潤肺收斂的作用，脾胃功能較弱者不適合吃過於油膩的食物。

宜吃益腎養肝的食物，如枸杞、紅棗、甲魚；可用來潤肺養胃的食物，如梨、蜂蜜、海帶、海蜇、黃瓜；幫助清熱安神的食物，如蓮子、百合、銀耳、芹菜。

除了上述食物外，還要記得多喝溫開水，防止寒冷傷肺；多吃當季水果防燥邪，如哈密瓜、梨、葡萄等。

▍衣的養生與禁忌

處暑後天氣逐漸轉涼，應注重肚臍的保暖，因肚臍部位的表皮薄，皮下又沒有脂肪組織，容易被寒氣入侵。若寒氣直衝腸胃，可能發生腹痛、腹瀉，甚至嘔吐等問題；若寒氣累積在小腹部位，恐造成泌尿生殖系統出現問題，提醒晚上溫度較低時，記得在腰腹部蓋上棉被或小毯子，也建議女性別穿露臍上衣。

▍住的養生與禁忌

家裡冷氣溫度不能設定太低，應適時調整。進出室內外溫差過大，忽冷忽熱恐引發感冒，有過敏性鼻炎或哮喘患者容易發作，體質偏燥熱者更可能出現肌膚、鼻腔、口舌乾燥、便祕等症狀。

▍行的養生與禁忌

早睡早起保持良好生活作息，讓身體得到完整的睡眠，自然能避免陰虛火旺，能強健益氣。另外，除了不要熬夜外，也應該堅持午休，讓睡眠更加充足。

▍育的養生與禁忌

可做輕緩運動，促進血液循環、新陳代謝，切記不要過量運動，或一次做太多劇烈運動，不僅容易消耗陽氣，還可能傷身。

▍樂的養生與禁忌

白天熱、早晚涼，情緒容易起伏大，記得保持快樂心情，神清氣爽好運自然來。