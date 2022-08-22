搶攻家戶市場，中嘉寬頻積極拓展智慧生活領域，自上月推出「智慧遙控器」新方案後，廣受市場好評，不僅申辦的高資用戶占比超越50％，更推升七月份Home＋智慧家系列產品新申辦件數較上半年月均成長70％，顯示該方案滿足用戶對科技生活的期待與需求，且獲得市場關注與青睞。

進一步分析銷售亮點，為擴展多元便利的物聯網應用情境，中嘉寬頻秉持以顧客導向的服務理念，推動Home＋智慧家系列產品，領先業界結合自有APP裝置，提供整合性服務，在抗通膨的時代下，更貼心替用戶著想，不需要花大錢，即可讓既有家電一秒升級變聰明，輕鬆解決操作痛點，且提供專業的到府安裝及教學服務，幫助用戶簡單上手科技產品，成功為此方案創下亮眼銷售成績。

瞄準炎夏商機，中嘉寬頻以打造舒爽的夏日生活為出發點，持續力推「智慧遙控器」方案，除了幫助用戶一秒升級既有家電，還能整合「遠端操控、智慧排程、語音控制」三大特色，輕鬆提升居家生活體驗。

其中，透過Home＋智慧家APP「遠端操控」，即可隨時隨地控制家電，出門在外也能提前開啟冷氣降溫，沁涼消暑不必等；營造安心入睡的舒適環境，用戶亦可運用APP「智慧排程」功能，提前設定家電任務，定時開關冷氣與電扇，面對炎熱氣溫再也不怕被熱醒。

另外，還能串聯「Google Nest Mini智慧音箱」，使用懶人必備的「語音控制」功能，免起身、免動手，一句話就能讓家電動起來，宅在家追劇放鬆超簡單。