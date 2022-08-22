藝人余苑綺病逝，李亞萍昨（21日）現身受訪當場淚崩，原本強忍悲傷的余天更是激動直呼：「拜託妳不要哭」，讓人看了為之心疼，資深藝人曹西平也於稍早PO文，除了要余天撐下去，更喊話：「這個家還需要你撐著，亞萍姐沒有你可能會倒下去」。

余苑綺病逝後，余天和李亞萍在鏡頭前情緒潰堤，讓所有人看了相當不捨，曹西平表示看著余天一路走來相當辛苦，不僅要提攜弟弟闖蕩歌壇，還要照顧爸爸和整個家族，甚至還要操心三個孩子，讓他佩服不已，坦言自己做不到這麼偉大，眼見他從演藝圈轉換跑道到政壇，還得忍受網友批評謾罵，忍不住緩頰：「這是他晚年的選擇誰都不用去說嘴，最起碼余大哥在歌壇這段，你我都不用去否認」。

曹西平表示余天一直以來獨自承擔家中所有責任，大小事務皆扛下來處理，如今眼見他心疼女兒病逝淚崩的模樣，感到極度不捨，也隔空向他喊話打氣：「余大哥眼淚擦一擦繼續往前走下去，這個家還需要你撐著，亞萍姐沒有你可能會倒下去的，余大哥撐住啊」，希望他能好好保重，不要因此傷了身子。

據悉，余苑綺在18日住院後，強忍病痛請護士幫她錄下影片並轉交給余天與李亞萍，夫妻倆看完女兒影片後難過到在病房內痛哭，至於余苑綺的靈堂傳設在第一殯儀館的對面，預計下周開放悼念。