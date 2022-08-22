疫情紓緩，新北市YouBike騎乘人次恢復以往水準，新北市長侯友宜今表示，新北市公共自行車將在2025年前全面升級成2.0，估計下周前騎乘人次突破2億人次，市府也準備許多好禮，邀請民眾一起騎自行車愛地球。

新北市交通局統計，目前YouBike1.0＋2.0截至目前已有1568站、2萬5000輛車，累計騎乘里程約4.97億公里，可繞地球1.2萬圈，減少消耗1.5萬公噸的燃油，也為地球減少3.6公噸碳排放，約為300萬棵樹。

侯友宜今出席2億騎乘人次活動記者會時指出，新北市致力綠色運輸，新北市有600公里長的自行車道，串聯河濱、市區，騎乘YouBike轉乘捷運、公車等大眾運輸持續享有轉乘優惠。

侯友宜說，公共自行車系統服務範圍還會持續擴大，2025年前將全面升級YouBike2.0，提供更優質的公共運輸最前及最後一哩路服務。

交通局長鍾鳴時指出，新北市YouBike疫情前每月騎乘人次平均10萬人次，疫情期間曾掉到7到8萬人次，現已逐漸回穩，迄今累計總騎乘人次即將突破2億人次，邁入公共自行車服務新里程。

交通局綜合規劃科長吳政諺表示，新北市租借使用職業別以上班族佔38.2％最多，其次是學生族群佔20.5％，年齡層以40歲以下佔50％以上；而新北前三大租借站依序為捷運頂溪站1號出口、捷運南勢角站4號出口、捷運亞東醫院站2 號出口。

交通局為歡慶YouBike騎乘人次突破2億推出系列活動，第2億名幸運兒可獲二萬元禮券，前、後各2名也能夠獲得一千元禮券及YouBike 2.0造型悠遊卡；另也推出「億騎尋找『梁毅仁』」預測達標日期活動，以及搭配9月22日世界無車日，自即日起為期一個月的「一騎減碳愛地球」加碼贈獎活動，騎越多中獎機率越高。