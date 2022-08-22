應援啦啦隊是球場上一大「嬌」點，各個成員有身材、有顏值，舉手投足狂圈粉，近日就有網友在PTT上，以「目前台灣職棒啦啦隊員，最頂的是哪位？」為題發問，貼文一出立刻引發熱議。

中職上月底舉辦明星賽，現場集結共5隊的啦啦隊員到場表演、應援，難得的盛大場面，讓不少球迷眼睛大吃冰淇淋，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「目前台灣職棒啦啦隊員，最頂的是哪位？」為題發問，網友紛紛提出人氣成員，中信兄弟「Passion Sisters」的峮峮；樂天桃猿「Rakuten Girls」的林襄、籃籃、倪暄、Yuri陳怡叡等都有上榜。

被最多網友點名的是「樂天女孩」陳怡叡Yuri，留言讚：「Yuri剃平頭都贏好嗎」、「yuri我婆」、「Yuri還是頂」、「青菜蘿蔔各有所好 不過Yuri還是公認很優」、「就是Yuri」。

同時，林襄、峮峮、倪暄、短今等人都上榜，「當然是我婆倪暄Eli」、「慈妹 林襄 中職三本柱」、「個人最愛短今」、「肯定是峮峮」、「孟潔、林襄、Yuri，撐起大家的球棒」。