晶睿(3454)前7月合併營收為48.35億元，年成長50%，晶睿通訊總經理廖禎祺表示，雖然下半年未必一直創新高，還是須積極滿足客戶訂單；公司也鎖定日本、美國及歐洲市場積極拓展品牌業務，希望為營運增添新動能，今天盤中股價逆勢走高，創下2019年9月25日以來新高。

全球陸續解封走出疫情干擾，且中美貿易戰轉單挹注，搭配台達電(2308)集團產能支援綜效顯現，晶睿今年業績展現強勁成長力道，今年上半年稅後盈餘為2.37億元，年增71.18%，每股盈餘為2.74元；晶睿通訊7月合併營收為8.5億元，月增10%，年成長107%，為單月歷史新高，累計前7月合併營業收入為48.35億元，較110年同期成長50%。

在品牌業務方面，晶睿持續深耕日本及美國市場，並鎖定歐洲重要國家及市場積極拓展品牌業務，希望為營運增添新動能。

廖禎祺表示，目前供應鏈緊張已經緩解，營運漸上軌道，雖然下半年變數不少，未必能一直創新高，但在手訂單還是需要積極滿足客戶需求，目前產能亦有台達支援，隨著自動化投入，生產效率提升產出增加，希望能推動業績穩定成長。