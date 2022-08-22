近日主動向敘利亞遞出橄欖枝的土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）可能會在烏茲別克與敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）會晤。

據伊朗《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）8月20日報導，土耳其愛國黨（Vatan）領袖裴林契克（Dogu Perincek）很快將作為政治和外交代表團訪問敘利亞，並與阿薩德會面並舉行會談，裴林契克會和一些前部長和資深外交官陪同前往敘利亞，回國後將向土耳其當局提交訪問報告。本次議程將著眼於恢復關係、敘利亞北部聯合打擊恐怖主義和敘利亞難民回歸故土的方法。

Polityczny sojusznik Erdogana, ex-maoista i rosyjski lobbysta, Dogu Perincek wyrusza z misją do Syrii, aby odbudować relacje Ankary z reżimem Asada. W tym celu Turcja musiałaby "zdradzić" antyreżimową opozycję w Idlibie. Ciekawe, czy jest na to gotowa. https://t.co/cnCHkwZ5Vq — Konrad Zasztowt (@KZasztowt) August 19, 2022

裴林契克曾於2015年3月，會見了敘利亞總統和一些作為大馬士革地區的官員。此外，根據塔斯尼姆通訊社獲得的資訊，如果土耳其代表團與敘利亞總統的結果是正向的，那麼兩國總統可能會在即將在烏茲別克舉行的上海合作組織元首理事會會議（SCO）中會面。今年的元首理事會會議將於9月15日至16日在撒馬爾罕舉行。

此前，艾爾段在訪問索契期間，俄羅斯總統普丁邀請他參加上海會議，他表示可能會參加，普丁還要求阿薩德出席上海會議，如果他確實參加會議，那麼土敘會促成的機會就會很高。

今日以來，土耳其媒體、政黨和政黨官員一直在談論恢復安卡拉和大馬士革關係的必要性，兩國關係的正常化，是擺脫安卡拉內部和外部問題以及為該地區帶來和平與穩定的方法之一。