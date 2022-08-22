"I played with somewhat of a fracture for two months" 🤯



Jayson Tatum opens up about playing through an undisclosed injury during the playoffs in live interview with Taylor Rooks in B/R app pic.twitter.com/kt7xZCV36W — Bleacher Report (@BleacherReport) August 21, 2022

假如塞爾提克明星前鋒塔圖這個「自爆」屬實，只能說他未免也太神勇了！塔圖22日接受《看台報告》專訪時坦承，自己在今年季後賽期間都帶著左手腕非移位性骨折傷勢上場奮戰，等於整整隱瞞傷勢兩個多月時間，也沒有讓球隊以外的人知道。

「大概是在今年全明星周末前，我就發現左手腕異常狀況，但因為擔心無法出賽，所以我一直沒接受檢查，拖到例行賽打完才去詳細檢查，最終發現有非移位性骨折，」塔圖說，「我只能戴上護具帶傷打了兩個多月，讓傷口自己慢慢癒合了。」

「雖然診斷骨折已經逐漸長好，卻因一直被打到，讓我感覺很痛，尤其是在季後賽次輪遭遇公鹿G3，阿提托康波補防我犯規，害我跌到觀眾席內，那是最痛的一次，」塔圖說，「我清楚聽到自己骨頭的聲音，那天晚上我的手腕只能使用四分之一力量。」

只能說塔圖有夠神勇，因為他竟然可以帶著手腕骨折傷勢，在競爭強度如此激烈的季後賽當中，還能拿到場均25.6分、6.7籃板及6.2助攻，甚至獲選史上首位東區冠軍賽MVP，帶領塞爾提克闖進總冠軍賽才遭勇士淘汰，實在很難想像假如他健康的話會怎樣！