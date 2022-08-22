43年前的一銀押匯案，時任銀行襄理的柯芳澤受冤遭押並丟了工作，司法纏訟近30年後，獲判無罪確定，年逾80歲的他打官司確認僱傭關係存在，獲判補付薪資400萬多元後，他再提告討薪水880萬元，遭最高法院駁回確定，但退休金部分判賠5萬4000元確定。

柯芳澤被控涉案遭羈押時年僅39歲、目前逾81歲，另一被告前副理張國隆目前也逾85歲，他們都是因本案受冤被收押，無罪定讞後聲請復職，法院已陸續判准，並要求一銀補發薪資，讓他們「堂堂正正」從一銀退休、獲得平反。

發生於1979年的一銀押匯案，創下台灣司法史上纏訟最久的紀錄，期間被告無人逃亡，靜待司法判決結果；張國隆、柯芳澤受冤各遭羈押1500天、925天，獲判無罪後要求冤獄賠償被拒，後來大法官作成違憲解釋，經修法後都己獲刑事補償。

第一銀行中山分行押匯弊案導因，台運關係企業負責人林浩興、江勝企業公司總經理於勇明，勾結行員辦理押匯舞弊，造成第一銀行900餘萬美元損失，一銀前副理張國隆、前襄理柯芳澤及林泰治被依圖利罪起訴。

柯芳澤2007年獲改判無罪確定後，提告請求補發薪資差額，高院更一審認為本件訴訟與前案及再審訴訟之當事人相同，訴訟標的相同，柯男不得再請求一銀補發薪資880萬6620元，維持一審認定，判決駁回柯的請求。

柯芳澤給付退休金部分，一審判一銀賠504萬，二審改判只要賠5萬4000元，最高法院駁回確定。