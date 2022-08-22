10：53東北海域規模5.7地震 最大震度花蓮2級 11:042022/08/22 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 10:53東北海域5.7地震，最大震度花蓮2級。(翻攝自氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！氣象局表示上午10時53分東北部海域發生規模5.7地震，地震深度161.5公里，震央在基隆市政府東方182.1公里 ，位於台灣東北部海域，各地最大震度為花蓮縣2級，宜蘭縣、新竹縣、台中市、南投縣、台東縣、彰化縣、雲林縣、新北市1級。 2大變數影響明年水情 9月評估啟動抗旱3.0 挺大湖公園水域開放 蘇煥智：海域不該再戒嚴 連38日買超 投信最愛11金釵 #地震 #東北海域 #地震深度 #規模5.7 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸救經濟 重點十省消費下猛藥 04:102022/08/19 全球財經 陸連7個月減持美債 持有規模再創12年新低 10:322022/08/16 兩岸 陸網信辦：中國數位經濟規模穩居世界第二 網民10.32億 17:182022/08/19 兩岸 暖化威脅 南部珊瑚白化恐進2級警戒 04:102022/08/19 生活新聞 陸持有美債規模 創12年新低 04:102022/08/17 全球財經 尹錫悅就職滿百日 北韓第4度射飛彈 04:102022/08/18 焦點新聞 習近平赴遼寧錦州 喊話東北振興 04:102022/08/18 產業財經 王功漁火節規模超前兩倍 3大亮點讓你非去不可 12:532022/08/17 生活 築間林楷傑樂當天使 創投注資扶植餐飲新秀 18:442022/08/16 財經 大堡礁復育有成 04:102022/08/21 產業特刊 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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