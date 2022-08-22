地牛翻身！氣象局表示上午10時53分東北部海域發生規模5.7地震，地震深度161.5公里，震央在基隆市政府東方182.1公里 ，位於台灣東北部海域，各地最大震度為花蓮縣2級，宜蘭縣、新竹縣、台中市、南投縣、台東縣、彰化縣、雲林縣、新北市1級。

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