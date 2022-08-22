蔡政府上台以來，兩岸關係惡化，財信傳媒董事長謝金河表示，很多政治人物都站出來說，兩岸關係不好，台灣經濟一定不會好，但今年前7月，台灣對中國大陸的出口1131億美元，進口528.2億美元，順差602.8億美元，這顯示「兩岸貿易受到政治影響不大」。他認為，以產業分工形態分析，日本控制最上游，台灣是中游，大陸是下游，除非這個分工體系出現結構性改變，否則，貿易的形態不容易出現大的改變。

謝金河在臉書發文指出，這些年來，兩岸關係不佳，很多政治人物都站出來說，兩岸關係不好，台灣經濟一定不會好。前不久，柯文哲市長也在雙城論壇時放話：民進黨有種就關掉兩岸貿易，21日前總統馬英九又說兩岸不往來對台灣不利。

他提到，從2016年總統蔡英文執政以來，兩岸關係一直沒有好過，但兩岸的貿易往來一直十分穩定，而且台灣對中國一直保有很大的順差，例如，2017年783.6億美元，2018年827億美元，2019年736.6億美元，2020年865.7億美元，2021年1047億美元，今年前7月是602.8億美元。

謝金河說，如果按照中國海關統計數字更嚇人，2021年，中國統計台灣出口2499.7億美元，進口783.64億美元，台灣對中國順差1716億美元。台灣這邊的統計，出口到中國1889.06億美元，進口841.7億美元，順差是1047.35億美元，差額668億美元。今年兩岸關係只有更壞，沒有更好，但今年前7月，台灣對中國的出口1131億美元，進口528.2億美元，順差602.8億美元，這顯示兩岸貿易受到政治影響不大。

他分析，台灣對中國享有龐大的貿易順差，這是兩岸特殊的貿易互補生態，台灣出口半導體及電子零組件，中國是組裝生產基地，中國貿易額很龐大，有不少是台商貢獻的。這個情況就好像台灣對日本一直都是逆差，每年都超過200億美元，去年269億美元，今年前7月仍有140.6億美元。

謝金河提到，自己讀大學時代，台灣一直都在說平衡台，日貿易逆差，但喊了40年了，到今天都沒有改變。這是因為台灣向日本買設備、化學材料和關鍵零組件，日本控制最上游，台灣是中游，中國是下游，這是產業分工的形態，除非這個分工體系出現結構性改變，否則，貿易的形態不容易出現大的改變。

工商時報報導，財政部統計處長蔡美娜8日指出，以去年進出口統計，台灣對陸、港出口占比約為42.3％，而大陸最大進口來源正是台灣，約占9.3％，其積體電路更有35.9％都仰賴台灣進口，顯見兩岸貿易高度相互依賴，幾乎是「你中有我、我中有你」，若貿易制裁升溫，恐將成為七傷拳。

依財政部整體出口統計，上述五項目對陸出口總額約10.7億美元，占總出口比重約0.24％，現行影響層面並不大，8月出口仍為正面樂觀態勢。但蔡美娜指出，兩岸政治情勢屬於非經濟因素，牽涉軍事、國防等領域，未來中國大陸每一個動作都可能引起陸美台三地情勢變化，其衝擊尚待觀察。