成本壓力撐不住！國內第三大家用紙廠正隆（1904）喊漲衛生紙售價，最高漲幅達兩成。國內造紙廠終於打破僵持，投資人看好紙廠調整售價，有利成本轉嫁、獲利改善，包括正隆、永豐餘、華紙、榮成等造紙族群22日早盤股價逆風高飛，漲幅皆超過3％。

截至今日早上9點半，台股下跌128點，惟造紙族群股價一片紅通通，正隆股價上漲1.05元、來到29.55元，漲幅3.68％。其他像是永豐餘、華紙、榮成股價漲幅也都超過3％。

向來行事低調的正隆，上周五法說會預告，為了反應成本，公司正與通路賣場積極溝通，下半年擬調漲衛生紙售價，依照不同產品及通路，預計調幅介於5％至20％。

正隆旗下擁有春風、蒲公英等衛生紙品牌，為國內第三大家用紙廠，此次率先發難，外界關注其他廠商是否跟進？居國內市占第二的永豐餘對於調價雖仍不願鬆口，但強調會「謹慎因應原物料成本變化」，外界預期永豐餘稍後跟進的機會大。

法人分析，今年以來包括紙漿原料、煤炭燃料，以及運價同步狂飆，各紙廠皆面臨強大成本壓力；惟在需求端，比起前兩年的衛生紙之亂，或是去年上半年的搶紙箱風潮，今年造紙業市況不如先前，導致紙類產品的成本轉嫁並不順利。

尤其衛生紙為民生必需，消費者對於衛生紙價格敏感度高，各廠商紛紛苦撐，不敢輕舉妄動。相較於外商好市多（Cotsco）衛生紙從去年底到今年7月已經漲了三波，累積漲幅超過兩成。國內廠商的漲價動作相對客氣，僅永豐餘2月底宣布調漲衛生紙售價平均約8％；正隆則低調透過取消通路端折價等方式，間接提升衛生紙售價約5％~10％。

惟正隆總經理張清標表示，今年以來，包括原料、燃料等衛生紙相關成本價格上升幅度是50％~60％，同時間產品價格漲幅不到一成，根本是杯水車薪，售價完全無法反應成本，此次漲價動作是不得不然。