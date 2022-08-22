台中市過去被抱怨汙染嚴重，如今成功逆轉。市長盧秀燕今（22日）表示，今年上半年全市空氣品質達成16年來最優成績，這要歸功於市民的積極配合，同時也分享了5項市府積極推動的防空汙政策。

「台中已經越來越有能力對抗空氣污染！」盧秀燕今發文指出，中市今年上半年的空氣品質達成16年來最優成績，而這要歸功於「市民」；因市民很在乎空品問題，願做市府的後盾。盧秀燕強調，市民對政策的積極配合，讓市府團隊無後顧之憂，而這也表示在台中，治理空汙的模式是全民一心。

盧秀燕並提到，除了要求企業減少排放，市府也以身作則，如：台中市高中職以下學校有三四百多所，學校因要烹飪午餐、提供熱水等都有鍋爐，市府編列預算將其全部汰換升級、減少碳排。

台中市公立殯儀館火化場也是中部地區最大，火化場過去也造成空污，所以市府編列預算汰換火化爐，預計今年底前完成。

此外，市府興建捷運、公共自行車等大眾交通工具，減少通勤空污，如iBike租借站從原本的329站，目前也已建置近1200站，是全台站點最多城市。

台中市電動公車數量更是全國第一，目前共有240輛投入市區公車營運，加上已核定補助的車輛數，台中市電動公車將達322輛，台中市持續透過各種大眾運輸，節能減碳維護空品。市府也大力補助電動汽機車，鼓勵民眾汰換老舊機車，機車一般民眾加碼補助，補助金額為六都最高，台中市電動機車成長率達245.8%，為六都之冠。

最後盧秀燕強調，台中市民受過空汙的苦，會更珍惜空氣。達成低碳目標的決心，不只是紙上談兵，更會是說到做到的執行力與台中市府團隊的金字招牌！