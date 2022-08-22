國民黨副主席夏立言率團訪陸，在長達10日的隔離後於21日正式出關、展開行程，外傳此行有「隱藏版行程」，夏立言有可能與國台辦主任劉結一、海協會會長張志軍進行會晤？對此，夏立言今沒否認有此可能性，他表示「客隨主便」，適當時機會「表達台灣人心境，何難之有？」，但也說一切仍有變數。

夏立言此行訪陸，出關後與當地台商會成員、陸官方人員座談。國民黨主席朱立倫昨（21）日透露，夏立言的公開談話，第一段就是捍衛中華民國、捍衛台灣的權益，此行目的也相當清楚，就是要協助解決台胞、台生、台商等遇到的問題，減少台灣中小企業與農漁業的經濟損失，降低兩岸之間的對立與風險。

針對傳出夏立言此行有隱藏行程，將與劉結一及張志軍會晤，朱昨天對此表示，沒聽說夏立言會與劉結一等人會面、強調「目前我沒有看到這樣的行程！」。夏立言今則表示，行前都有向陸委會報備，是列出「可能」會見面的人，如果有人要見他，就是客隨主便，但他也有說，受疫情影響，變數還是很多。

對於會否當面向劉張提反對軍演立場，夏立言表示，適當時機會表達，「表達台灣人心境，何難之有？」