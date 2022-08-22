國民黨控衛福部以「密件」封存疫苗採購合約30年，怒批政府採購黑箱，民進黨台北市長參選人、前衛福部長陳時中22日受訪時直斥「亂講！」，保存30年和不得公開30年是兩回事，若怕這些東西有狀況，其實就把證據早點銷毀最好，若保存1年大家就沒東西可以查，但保存30年證據都在那邊隨時都能查，他還是主張能公開就儘量公開，且證據保存越久真相就越明。

陳時中上午赴北市南福宮參香前接受媒體聯訪，談及近期疫苗採購爭議，他表示，去年下半年的會期，立法院有成立疫苗相關調閱小組，而國民黨台北市長參選人蔣萬安是召集人之一，去年10月中下旬開會決定調閱內容後，衛福部11月1日就把相關資料整理成冊在立院公開調閱，最後去看的人有8位，委員會的組成大概「15＋1」人。

對於《美麗島電子報》董事長吳子嘉爆料，陳時中任衛福部長時所購買的疫苗價格和民間企業所買的價格相差1億美金。陳解釋，疫苗價格會根據購買規模、品項分配不同而有不同價差，自己確實不了解價差達1億美金的這個數字，不過民間企業是以重訊型態公開，但當時政府並沒有購買BNT疫苗，所以沒辦法做比較。

媒體追問，國民黨台北市議員徐巧芯嗆他「把謊當飯吃」，陳表示，自己講話要注意，大家都是本持著辦理公務，盡量讓大家了解。

至於在野黨炮打中央疫苗採購黑箱一事，他重申，公務機關會視公文的重要性和保密情況去列等，基本上只有「密」或「非密件」，若牽涉到國家機密保護法的文件要另外再簽，總之文件是密件與否，是用來約束公務員處理文件的方式，「如果被列為密，基本上不能任意傳閱，除非有經過長官同意，否則不能任意洩漏。」

他強調，影響較大的文件會保存越久，一般巨額採購都是保存20年至30年，資料保存得越久和把秘密保存越久是2回事，資料保存越久等於真相被保存的越久，未來都可以查閱，而外界質疑「30年都不能公開」，這完全弄反了，隨時都可以公開，這並不是機密等級，所以他的態度都是可以公開時候都要盡量公開。