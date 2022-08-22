林口交流到議題爭論多日，新北市府認為中央幫助的力道不夠。民進黨新北市長參選人林佳龍今（22）日表示，執行率需要大家來提升，同樣的工程有些縣市政府會比較快，像地下停車場新北市在這個項目確實比較慢，林口交流道比較特別，因為是沒路找路出來，設計和工程困難度很高，其實疫情期間整個公共工程都有受影響。

林佳龍說，因為林口交流道是非做不可，所以我們有向國道這邊拜託，因為行一般程序大家一直在排隊，這個案子共識很高，所以就幫忙溝通協調，朝增加預算盡快來完工。