台中市議員李中呼籲，文化部不要為了選舉配合操作議題。(林欣儀攝)

國家漫畫博物館落腳台中是否生變？近日引發藍、綠爭論，文化部長李永得今天上廣播節目時，為此說台中市長盧秀燕「沒良心」、是「無良的政客」；台中市新聞局長鄭照新回應是「部長的情緒語言」，他拿出資料說，「個人主觀說法比不上客觀資料比對」，李的說法根本無中生有。

針對李永得指盧秀燕是無良政客，國民黨籍台中市議員劉士州在議會質詢反擊說，媽媽市長含辛茹苦，希望儘快催生動漫館，卻遭到文化部長批評，根本是「真心換絕情」、為了選舉而已；或許動漫館要順利催生，中央還要再一次政黨輪替。

鄭照新則說，這應該是部長的情緒語言，情緒控管是國人共同的問題，呼籲李永得儘量保持健康、情緒會變好；至於李提到的市府在土地撥交上延宕，與客觀資訊不同，根據文化部去年7月提交行政院的動漫館期程表，新民街倉庫群是2023年底撥交、帝國糖廠則是2024年上半年撥交，現在時間還沒超過，何來延宕？

國民黨市議員李中也提出文化部會議記錄，他說，前任部長鄭麗君4年前與前台中市長林佳龍簽訂MOU，計畫在水湳設動漫館，之後又說要移址，盧秀燕當選後積極爭取動漫館留台中，市府提供7處地點供文化部選擇，中央選了帝國糖廠與新民街倉庫群，當時也知道2處地點的產權等情況，呼籲文化部不要為了選舉配合操作議題。

市府強調，根據文化部報給行政院、行政院去年10月的公文指出，動漫館設置地點、開發方式與經費有大幅變動，其中經費從原本的11億增加至35億，使得原本預定的2處地點只能開發1處；市府樂見動漫館續留台中，但公共建設不應淪為選舉操作，呼籲讓動漫館發展回歸專業本位。