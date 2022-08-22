大陸高溫天氣持續，陸媒報導，自8月18日以來，重慶江津、大足、銅梁、巴南等區先後發生山林火災，重慶市委宣傳部表示，經市區兩級全力撲救，火勢可控，無人員傷亡。大陸中央氣象台22日指出，重慶部分地區今日最高氣溫可達攝氏40度以上。

大陸央視新聞22日報導，火災發生後，重慶迅速啟動市區應急預案，共調集5000多名市區兩級應急局專業救援隊、森林消防、武警部隊、消防救援及當地幹部群眾全力滅火，重慶市應急局航空救援總隊投入7架直升機展開空中滅火，共轉移群眾540戶1500多人。報導指出，各處山火得到有力壓制，暫無人員傷亡。

報導說，今年是重慶1961年來最嚴重的極端連晴高溫天氣，起火點均為山勢陡峭處，加上風大風向不定形成亂流等不利因素，滅火工作難度大幅增加。

針對重慶市森林防滅火嚴峻形勢，重慶市委書記陳敏爾、市委副書記胡衡華21日發布緊急令強調，全市上下要進一步樹牢人民至上、生命至上理念，全面動員，嚴防森林火災，確保人民群眾生命財產安全。緊急令指出，要嚴格落實防護責任和措施，防患於未「燃」，確保「守住山、看住人、管住火」，並全面落實封山令，嚴格管理野外用火，科學有序開展救援等。

大陸中央氣象台指出，大陸多地今日仍處攝氏35至39度的高溫天氣，其中，陝西南部、四川東部、重慶、湖北大部、湖南北部、江西北部、安徽東南部、浙江中西部、福建東北部等地的部分地區最高氣溫可達攝氏40度以上。

央視網報導，24日之後副熱帶高壓開始減弱，北方冷空氣南下，據氣象專家分析預測，大陸南方大範圍的高溫天氣26日開始將得到緩解。