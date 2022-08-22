高力國際今（22）公布最新調查指出，升息趨勢確立，金融壽險「獵樓」大軍的主翼，紛紛轉移到雙北市之外，最近2年不到，金融壽險業至少出手逾420億元，買進大台北都會區以外的買進商用不動產，比收購大台北金額逾180億元，竟高出1.3倍。

高力國際董事總經理劉學龍表示，市場預期年底前持續升息機會不小，機構法人的不動產投資策略將會更為靈活，具高收益率的廠辦，甚至帶租約的廠房、適合興建物流倉儲或資料中心之工業土地等產品，會更受矚目。

高力國際副董事總經理黃正忠分析，美國強勢升息，債券價格下跌，加上股市修正，半年來台灣金融壽險面臨最強挑戰；再加上台灣利率連兩升，累積升幅達1.5碼，讓金融壽險在房地產的最低租金收益率門檻，一下子拉高至2.47％。

對比現行北市商用不動產投資報酬率，普遍落在2.5％上下，金融壽險業幾乎已買不下手！要侷限在台北市買到樓，難度升高，使得金融壽險紛紛轉移市場，朝大台北以外的區域尋找契機。

根據高力國際統計，自2020年12月起，至今還不到兩年時間，壽險業合計出手逾420億元，在大台北以外區域買進商用不動產。相較於同段期間金融壽險業在大台北購置商業不動產的金額逾180億元，高出1.3倍之多。

進一步觀察壽險在外縣市布局情況，主要鎖定具高收益率的商用不動產及工業地產。包括：廠辦、倉儲物流等，都是壽險業者投資的「菜」。若以實際購入案例來看，新竹、台中以商用不動產為大宗，桃園、台南則以工業地產為主。

高力統計指出，最近不到2年間，金融壽險已累積在新竹投下逾164億元，收購商用不動產。黃正忠分析，新竹、台中等兩大都會區因產業發展成熟，對於辦公室、零售、飯店等商用不動產形成龐大支撐力道。其中新竹，在近兩年便吸引新光人壽、中國人壽、全球人壽以及富邦人壽等至少四家出手，合計出手約164.13億元。

甚至新竹還出現兩筆單宗金額突破50億元的指標交易案，包括新光人壽以56.4億元買進新竹「萊恩廣場」、全球人壽以58億元買進新竹「國賓飯店」（含行政大樓）。

至於台中市則以中國人壽出手120.5億元買進台中「豐邑市政核心」辦公大樓，最受到矚目。

而桃園，在前兩年，國壽出手合計近120億元取得「廣豐新天地」購物中心、高鐵桃園站前廣場地上權，以及楊梅、大溪與蘆竹等多筆工業土地。