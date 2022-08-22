俄烏戰爭爆發後，歐美國家對俄羅斯發動經濟制裁，但俄羅斯也將天然氣運輸量降至原先的2成進行反制，使得歐洲國家面臨通膨飆升、能源價格上漲的後遺症，有專家提醒，能源與烏克蘭議題將是歐洲經濟的風險，且今年冬天就可能出現巨大的衝擊，在完成能源轉型前，將會是一段相當艱辛的時期。

諾貝爾經濟學獎得主、史丹佛大學商學院教授及名譽院長Michael Spence針對歐洲經濟發表看法，他認為，能源與烏克蘭將是棘手的問題，如果用盡能源就可能拖累經濟甚至引發危機，歐元貶值往往會增加龐大的通膨壓力。

此外，Michael Spence提醒，今年冬天可能就會出現巨大的衝擊，且未來歐洲出現經濟衰退的可能也相當高，在他們完成能源轉型前，這將是一段相當艱辛的過渡期。

由於冬天氣溫降低，民眾對於能源的需求大幅增加，因此許多歐洲國家都已經開始呼籲民眾節能，希望能將儲存量維持在安全水準，如果到時候能源供應量驟降或需求暴增，歐盟就會進入能源緊急狀態，現有能源可能會透過配給制進行分配。