台灣年輕經濟學家首次出席林島會議！第7屆林島諾貝爾經濟學獎得主會議23日至27日於德國林島舉行，有來自全球64國、330位年輕經濟學家獲選，將與19位諾貝爾獎得主對談交流。台灣2名學者獲邀，包括中研院經濟所助研究員紀鈞哲及台大經濟系副教授陳儀。

林島諾貝爾獎得主會議從1951年開辦，已發展成為一獨特的國際科學論壇，一年一度的會議提供不同世代、文化與專業領域的交流機會。

林島會議的舉辦旨在激勵、啟發年輕學者，促進諾貝爾獎得主們和年輕科學家之間知識、觀念與經驗的廣泛交流，會議主題每年由物理、化學、生理或醫學等3大領域輪替，每3年再額外舉辦經濟學會議。

今年林島甄選委員會選出330位年輕經濟學者與會，獲選人皆為35歲以下傑出的學生、博士候選人，或博士後研究學者等；本屆女性獲選者佔38％。會中邀請19位諾貝爾經濟學獎得主出席，也將討論「社會變遷與社交媒體」、「戰爭與制裁下的全球政經情勢」等主題。

我國年輕學者紀鈞哲及陳儀等2人，通過多階段的國際甄選作業流程，組成台灣經濟代表團出席本次會議。紀鈞哲助的研究重心涵蓋總體經濟學、國際金融與貨幣經濟學，陳儀的研究領域則在行為經濟學、實驗經濟學及微觀經濟學。

紀鈞哲表示，非常榮幸受邀與會，跟來自各國的經濟學者交流，尤其想了解除了主流經濟學界之外，是否有各國個別聚焦的總體經濟學議題。他也特別期待與諾貝爾經濟學獎得主芬恩·基德蘭德(Finn E. Kydland)的午餐聚會，希望能有機會與他分享及討論自己目前的研究主題。