「2022智慧港灣全球論壇」8月24日至25日將在高雄展覽館舉辦，以「打造百年智慧港灣」為主軸，並聚焦「智慧港口」、「海洋科技」及「港灣城市」3大面向進行跨界深度交流。在「智慧港口」主題方面，由臺灣港務公司舉辦「航港產業數位轉型契機與展望」及「5G萬物聯網引領航港前瞻發展」2場分組座談，並以「智慧港口願景館」為展覽主題，實體展示智慧港口5G AIoT多元應用成果。

智慧港口分組座談中，臺灣港務公司表示，身為海島國家的臺灣，我國港口扮演與世界鏈結的重要門戶，面臨國際港口競爭日益激烈，如何提升臺灣港口競爭力與港口整體生態圈業界共同推動港口「質」的發展，將是未來臺灣港群穩健營運的重要關鍵。

因此，在「航港產業數位轉型契機與展望」及「5G萬物聯網引領航港前瞻發展」2場分組座談，由交通部祁文中次長擔任主持人，分別邀請高雄科技大學海洋科技發展處戴輝煌處長、交通部科技顧問室王穆衡主任擔任引言人，在座談講者部分，邀請到港務公司高雄分公司王錦榮總經理、交通部航港局陳賓權副局長、長榮海運公司蘇燈環副總經理、關貿網路公司高國峯總經理、財團法人船舶暨海洋產業研發中心周顯光執行長、中華電信公司郭水義總經理、遠傳電信公司井琪總經理、東立物流公司翁吉村協理、亞太電信公司劉德添資深協理等產業界重要代表，分享航港產業數位轉型發展趨勢，以及5G AIoT多元應用的前瞻洞見。

本次論壇活動多元豐富，為完整呈現智慧港口發展成果，臺灣港務公司以「智慧港口願景館」為展覽主題，分享「臺灣港群智慧轉型升級計畫(Trans-SMART 2.0+ Plan)」各項行動方案的階段性成果，並推廣交通部「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展計畫」，透過攜手中華電信公司、遠傳電信公司、東立物流公司、亞太電信公司、中光電智能機器人公司與船舶中心等資通訊及航港產業業者共同聯展，展出國際商港試驗5G通訊結合無人載具巡檢、低軌衛星環境影像監測、無人機物流運送驗證、船舶影像AI辨識，以及物聯網與區塊鏈等智慧化解決方案。(記者張雅雲/高雄報導)