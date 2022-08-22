為解決垃圾處理問題，南投縣政府8月起在南投市辦理家戶垃圾去化試驗計畫，與民間廠商合作，使用「AI恆溫高溫裂解裝置」協助清潔隊處理垃圾，熱裂解裝置迄今已處理逾70公噸垃圾，縣長林明溱表示，若能穩定處理垃圾，將來可普及至13鄉鎮，減少垃圾持續堆積的問題。

合作廠商總經理鍾鉦隸指出，處理垃圾使用的熱裂解裝置只要是可燃廢棄物皆可投入，經過初破碎、細破碎後造粒，之後進入900度以上的熱裂解機，分解後會產生富含氫氣的合成氣與熱裂解碳黑，合成氣經過冷卻淨化即可透過氫化發電裝置發電，碳黑也可再利用。現階段垃圾處理量能為每小時500公斤，碳黑產生量約25公斤，發電量約100~120kWh，讓整套機器在自給自足同時，還能提供清潔隊電量，減少電費負擔，達到政府推動綠色經濟循環的目標。

垃圾熱分解去化前，簡易處理過程。(圖/南投縣政府提供)

林縣長表示，縣府非常重視垃圾處理問題，此次試驗為全國首度使用電漿高熱處理垃圾，可燃垃圾進去後都能大致分解，過程中味道及廢氣也非常少，產生的氣體還能發電，可說是高科技處理垃圾的方式，希望能普及化，解決南投縣的垃圾問題。

家戶垃圾經前處理後，投入電光電漿熱裂解裝置進行熱裂解，將產出熱裂解碳黑，碳黑可再利用。(圖/南投縣政府提供)

環保局表示，使用熱裂解裝置處理垃圾試驗目標330公噸，8月1日迄今已處理逾70公噸，若計畫試驗技術可行，且未來評估興建營運成本合理，縣府將爭取補助，讓有意願的鄉鎮市公所施設，建立小型區域垃圾處理合作機制，鄰近鄉鎮彼此互惠合作，共同處理垃圾問題。(南投縣政府廣告)